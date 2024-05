Sabato 11 maggio all’Ateneo di Udine il primo Hackathon in Digital Marketing

Ventinove studenti del master in Digital Marketing dell’Università di Udine, suddivisi in cinque squadre, si affronteranno nel primo Hackatoo realizzato in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Emporio Adv, partner del Master. L’obiettivo? Trovare la migliore soluzione innovativa a una challenge di Karpos, un importante brand del settore sportivo che metterà a disposizione un premio per il gruppo vincitore e per tutti i partecipanti. La sfida si svolgerà sabato 11 maggio dalle 10 alle 23 nella sede di Emporio Adv, agenzia di comunicazione integrata con sede a Udine.

Sotto la guida di esperti del settore, gli studenti dovranno realizzare un progetto a loro commissionato in un tempo prestabilito. Ogni squadra nominerà un team leader che coordinerà il gruppo, monitorerà le tempistiche nel rispetto delle scadenze e si occuperà della presentazione finale del progetto. Una giuria formata da rappresentanti dell’azienda sponsor, dell’università e dell’agenzia giudicherà i progetti.

Gli iscritti al master avranno così la possibilità di simulare il processo creativo di un’agenzia, entrare in contatto con professionisti del settore, acquisire nuove abilità tecniche e di marketing, mettendo in pratica in modo professionale le materie apprese in aula.

“Favorire la sinergia tra ambiente universitario e aziendale con anche modalità didattiche innovative – sottolinea Marina Chiarvesio, direttrice del master – è una delle sfide non soltanto di questo percorso di studi, ma dell’intera università, che vuole fornire ai suoi iscritti una preparazione il più possibile completa ed efficace per il loro futuro”.

Enrico Accettola – Chairman Emporio ADV dice: “Una sfida con noi stessi, questo è il nostro “Hackatoo”. L’abbiamo chiamato così perché è un grido di battaglia che dichiara la nostra determinazione a essere motore di cambiamento per le nuove generazioni, i professionisti di domani e le aziende di oggi. Una vera maratona creativa supportata dal team di Emporio ADV, nel cuore di una sede che è simbolo dei nostri 25 anni di storia, dedicata a quelle persone che nella vita, come nel lavoro, vogliono sempre lasciare la propria impronta.”

Marco Capretta – Marketing Manager Karpos dichiara: “Spesso ospitiamo stage curriculari, ed anche stage post Laurea nel nostro Ufficio Marketing. Alcuni si sono trasformati in assunzioni, altri in occasione di entrare in uffici di MVC Group, azienda proprietaria anche dei Marchi Sportful e Castelli oltre a Karpos. La possibilità di avere dei giovani Laureati è un’opportunità unica per un Brand giovane come il nostro che sta crescendo con loro. L’occasione di poter riunire sotto questo progetto comune, l’Università di Udine, Emporio ADV e Karpos sarà un’esperienza irripetibile per noi e per gli studenti che potranno farne tesoro per le loro future scelte professionali.”