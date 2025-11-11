Sabato 15 novembre XXIX Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

condividere: la Colletta è davvero un segno che fa la differenza”.In Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale gli alimenti saranno distribuiti a 288 Organizzazioni Partner Territoriali che assistono circa 39 mila persone in difficoltà.“E’ un gesto semplice e concreto, sempre uguale ma che si rinnova ogni anno nella sua proposta educativa- affermaPaoloOlivo,presidentediBancoAlimentaredelFriuliVeneziaGiuliaODV.IlPapa, nel messaggio per la IX Giornata Mondiale dei Poveri di domenica 16 novembre, ci mette in guardia dal pericolo di abituarci e di rassegnarci di fronte al susseguirsi di nuove ondate di impoverimento e ci chiama a creare nuovi segni di speranza che testimoniano la carità. Ecco perché oggi, più che mai, invitiamo tutti al gesto della Colletta Alimentare.”

Dal 15 novembre al 1 dicembre sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e i punti vendita aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.bancoalimentare.it .

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2025 indetta da Papa Leone XIV, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi ed è resa possibile dalla collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Compagnia delle Opere – Opere Sociali ETS, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Lions International Multidistretto 108 Italy e la European Food Banks Federation.