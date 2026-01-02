Saldi al via: attesa al Palmanova Village dopo il record 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prenderanno ufficialmente il via domani i saldi invernali. Attesa alta al Palmanova Designer Outlet, dove le aspettative sono cresciute dopo il record di presenze e di vendite registrato lo scorso anno.

C’è già chi, approfittando dei pre-saldi riservati ai clienti più affezionati, ha iniziato a fare acquisti nelle scorse giornate; altri invece preferiscono osservare con calma le vetrine, studiando capi e prezzi in vista delle occasioni che scatteranno da domani.

Da sabato 3 a martedì 6 gennaio il Village aprirà alle 9 invece che alle 10, mantenendo lo stesso orario speciale anche per il weekend successivo del 10 e 11 gennaio: occasione perfetta per fare colazione, bere un caffè e poi dedicarsi allo shopping con calma.

Dopo un anno da record sia in termini di fatturato sia di visitatori, Palmanova Designer Village attende migliaia di visitatori che potranno approfittare degli sconti praticati fino al 70% sul prezzo outlet in oltre 90 negozi dedicati ai marchi più contemporanei di abbigliamento, sport, accessori, cosmetica, casa e numerosi bar e ristoranti, tra cui l’Antica Pizzeria da Michele che ha recentemente inaugurato, portando l’autentica tradizione napoletana della pizza al Village.

Operatori e negozianti confidano in un buon afflusso di visitatori nel primo weekend di sconti, complice anche il richiamo del Villaggio di Palmanova, ormai punto di riferimento per lo shopping della regione.