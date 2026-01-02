  • Aiello del Friuli
venerdì 2 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Murale di Zanier, anche il Comune chiede la poesia in friulano
Saldi al via: attesa al Palmanova Village dopo il record 2025
Capodanno con rogo in carcere: dimesso il detenuto piromane
Picco dell’influenza, pronto soccorso sotto pressione
Cade mentre scia, 23enne elitrasportata per trauma facciale
Ultimi giorni per visitare a Udine la mostra di Guido Guidi
Murale di Zanier senza friulano, scoppia la polemica a Udine
Il Sindaco di New York giura sul Corano, l’ira di Cisint
Mano spappolata, verifiche sulla legalità del botto
Slovenia, Addio vignetta da Rabuiese a Isola
Economia

Saldi al via: attesa al Palmanova Village dopo il record 2025

Oggi c'è chi ha già approfittato dei pre-saldi e chi studia le vetrine in vista delle occasioni
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prenderanno ufficialmente il via domani i saldi invernali. Attesa alta al Palmanova Designer Outlet, dove le aspettative sono cresciute dopo il record di presenze e di vendite registrato lo scorso anno.

C’è già chi, approfittando dei pre-saldi riservati ai clienti più affezionati, ha iniziato a fare acquisti nelle scorse giornate; altri invece preferiscono osservare con calma le vetrine, studiando capi e prezzi in vista delle occasioni che scatteranno da domani.

Da sabato 3 a martedì 6 gennaio il Village aprirà alle 9 invece che alle 10, mantenendo lo stesso orario speciale anche per il weekend successivo del 10 e 11 gennaio: occasione perfetta per fare colazione, bere un caffè e poi dedicarsi allo shopping con calma.

Dopo un anno da record sia in termini di fatturato sia di visitatori, Palmanova Designer Village attende migliaia di visitatori che potranno approfittare degli sconti praticati fino al 70% sul prezzo outlet in oltre 90 negozi dedicati ai marchi più contemporanei di abbigliamento, sport, accessori, cosmetica, casa e numerosi bar e ristoranti, tra cui l’Antica Pizzeria da Michele che ha recentemente inaugurato, portando l’autentica tradizione napoletana della pizza al Village.

Operatori e negozianti confidano in un buon afflusso di visitatori nel primo weekend di sconti, complice anche il richiamo del Villaggio di Palmanova, ormai punto di riferimento per lo shopping della regione.

Ultime notizie

Murale di Zanier, anche il Comune chiede la poesia in friulano
Saldi al via: attesa al Palmanova Village dopo il record 2025
Capodanno con rogo in carcere: dimesso il detenuto piromane
Picco dell’influenza, pronto soccorso sotto pressione
Cade mentre scia, 23enne elitrasportata per trauma facciale
