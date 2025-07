Saldi al via il 5 luglio. Confcommercio Federmoda Udine: «Offerta di qualità, prezzi trasparenti»

Trasparenza nei prezzi, qualità nei prodotti. Sono i due capisaldi, sottolinea il presidente regionale e provinciale di Udine di Confcommercio Federmoda, Alessandro Tollon, su cui si baserà ancora una volta la stagione dei saldi sul territorio, al via da sabato 5 luglio. «Quello della moda, il biglietto da visita dell’Italia nel mondo, è tra i settori più penalizzati negli anni della pandemia e di una faticosa ripartenza – spiega Tollon –, per questo i saldi si confermano un’ancora di salvezza. Da sfruttare in tutta sicurezza in un contesto in cui le truffe online sono all’ordine del giorno». I negozi di abbigliamento, scarpe e accessori «sono pronti a offrire un buon assortimento di taglie, specialmente nei primissimi giorni dei saldi, e quindi il consiglio è di approfittarne subito. C’è l’opportunità non solo di acquistare il capo importante tanto desiderato, ma anche di aggiornare il guardaroba di tutti i giorni con prodotti freschi in linea con le nuove tendenze».

Il valore aggiunto dei negozi Confcommercio, prosegue Tollon, «è quello della consulenza personalizzata per l’outfit quotidiano e per le cerimonia, con la possibilità per tutti i clienti di provare i capi e di ricevere un consiglio per come adattarli alla propria persona».

Dal punto di vista tecnico, Confcommercio Udine ricorda non è più necessaria la comunicazione preventiva al Comune di competenza, ma la presentazione al pubblico della vendita di fine stagione dovrà esplicitamente contenere l’indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata. Inoltre, le merci in saldo devono essere presentate in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Infine, dopo che da luglio 2023 sono entrati in vigore i contenuti della direttiva Omnibus Ue che rende più rigide le regole su pratiche sleali, false recensioni, saldi e vendite promozionali, le aziende dovranno rispettare l’obbligo di considerare come prezzo di riferimento nell’annuncio di sconto il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti.