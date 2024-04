Salute: Riccardi, alleanza pubblico-privato migliora servizi a persone

“Oggi il sistema della salute si trova di fronte a una sfida epocale: superare i modelli consolidatesi nei decenni che pongono le strutture ospedaliere al centro del sistema per spostarsi verso modelli d’integrazione sociosanitaria capaci di genere soluzioni rispondenti alle mutate esigenze dei cittadini. In questo contesto, caratterizzato per altro da una scarsa disponibilità di nuovo personale in ambito sanitario, una forte alleanza pubblico-privato è essenziale per garantire risposte ai bisogni di salute delle persone”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi durante il workshop “Investments in Good Health. La catena del valore delle scienze della vita opportunità per nuovi investimenti tra ricerca, trasferimento tecnologico e mercato” da lui coordinato assieme all’assessore all’Economia della Regione Toscana Leonardo Marras, nell’ambito di Selecting Italy.

Aprendo il dibattito Riccardi ha rimarcato che “il sistema di sanità pubblica non può essere messo in discussione, ma dobbiamo essere consci che il privato ha una maggiore velocità di reazione ai mutamenti in corso nel tessuto sociale anche della nostra regione. È quindi necessario avere il coraggio di mettere a disposizione dei privati degli spazi d’azione per affiancare ulteriori competenze, energie e investimenti il sistema pubblico, che deve fissare i livelli qualitativi dei servizi offerti. È su questi temi, inestricabili dalla necessità di assicurare la sostenibilità del sistema di salute, che si gioca una partita fondamentale per il futuro del nostro Paese”.

Al workshop hanno partecipato, tra gli altri, il direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena Rino Rappuoli, l’assessore regionale della Campania Valeria Fascione, Pietro Amoretti (business development, grants & funding director di Esaote), Massimo Caputi (presidente di Federterme), Marco D’Acunto (Senior project manager di Invitalia), Davide Fantoni (segretario generale della Camera di commercio italiana all’estero di Tokyo), Emanuele Gatti (presidente Ccie di Francoforte), Claudio Longo (presidente e Ad di Astra Zeneca Italia), Stefania Mariani (Ceo di Diatheva), Gianni Pampaloni (director regional affairs coordinator di Eli Lilly), Andrea Paolini (direttore Toscana Life Sciences Foundation), Andrea Pompermaier (capo ufficio III Dgsp del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), Germano Scarpa (presidente Biofarma Group), Ennio Tasciotti (direttore Human Longevity Programn dell’Irccs San Raffaele e advisor scientifico del Cluster delle scienze della vita del Friuli Venezia Giulia).