Salute: Riccardi, ok Piano 2024 sostegno servizi invecchiamento attivo

“Con l’approvazione odierna del Piano annuale per il 2024 vogliamo continuare a promuovere l’invecchiamento attivo lungo tutto l’arco della vita, ripensare i servizi e rendere più accoglienti i contesti ambientali per garantire l’autonomia, l’indipendenza e i diritti sociali degli anziani e potenziare gli interventi di prevenzione e stili di vita sani. L’obiettivo del documento è anche quello di rafforzare il ruolo dei servizi territoriali – sanitari e sociali – come strumento di resilienza, attraverso modelli personalizzati, improntati alla massima qualità e accessibili anche in aree periferiche del nostro territorio”.

L’assessore alla Salute Riccardo Riccardi commenta così l’approvazione da parte della Giunta del Piano annuale 2024 in tema di contrasto alla solitudine e promozione dell’invecchiamento attivo sulla base degli indirizzi della legge regionale 22 del 2014 e del Programma triennale 2022-2024.

“Con questo documento – aggiunge Riccardi – puntiamo inoltre a promuovere e a preservare la salute attraverso comunicazioni digitali e tecnologie innovative. Tra le finalità anche il contrasto all’incapacità di comprendere, valutare e usare le informazioni nell’attuale società”.

“Rispetto alle programmazioni precedenti e in continuità con quanto previsto per il 2023 – spiega l’assessore -, il Piano 2024 si concentra in modo ancora più marcato sul tema dell’approccio di genere”.

“Il documento e le azioni previste sono inoltre coerenti con il ddl del governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, in particolare con le iniziative di promozione dell’inclusione sociale e prevenzione della fragilità. Il Piano – conclude Riccardi – è infine perfettamente in linea con il recente decreto legislativo attuativo che delinea i principi generali a sostegno della popolazione anziana”.