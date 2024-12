Salvini presenta l’Italia del sì: tutti gli investimenti infrastrutturali previsti in Fvg

Dal nodo ferroviario di Udine, all’ovovia di Trieste, passando per la terza corsia della A4 e la Galleria San Lorenzo sulla SS52 carnica. È arrivato a Trieste “L’Italia del sì”, il tour itinerante del ministro Matteo Salvini per presentare tutti gli interventi che vengono attuati a livello infrastrutturale finanziati non solo dal governo ma anche da Pnrr e Regione. Partendo dalle strade si parla di 149 milioni di manutenzioni programmate mentre sono previsti 108 milioni per 7 nuove opere come gli interventi sulla Galleria San Lorenzo. Sul fronte ferroviario ci sarà il potenziamento della tratta Venezia Trieste con la velocità massima di 200 km orari, quindi non alta velocità e poi dal prossimo anno la dismissione dei passaggi a livello del nodo ferroviario di Udine per 340 milioni. Spazio anche alla riqualificazione di edilizia residenziale sociale con a Pordenone 17 unità abitative e a Udine 112. Sul fronte delle nuove fonti combustibili per il trasporto stradale a Porpetto e Monfalcone con due interventi per un totale di 13 milioni. Al Trieste Aiport sono previsti investimenti per 27 milioni con una nuova sala arrivi, migliori servizi commerciali e in particolare per la ristorazione e poi una ciclovia. Infine c’è il quasi miliardo sul porto con elettrificazione, banchine e ammodernamento. GUARDA IL VIDEO