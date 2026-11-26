Il presidente del COSEF, Marco Bruseschi, e il vicepresidente di Confindustria Udine, Nicola Cescutti, hanno effettuato un sopralluogo al nuovo asilo nido del Comune di San Giorgio di Nogaro, insieme all’assessore comunale all’Istruzione Antonella Xodo. La struttura, destinata a essere inaugurata all’inizio del 2027, aprirà i battenti a settembre del prossimo anno.

Obiettivo della visita è stato anche quello di definire i contenuti di una convenzione che sarà sottoscritta dal Comune di San Giorgio di Nogaro, dal Consorzio per lo Sviluppo Economico del Friuli (COSEF) e da Confindustria Udine. L’accordo mira a favorire la fruizione del servizio di nido d’infanzia da parte delle famiglie dei lavoratori della Zona Industriale Aussa-Corno (ZIAC).

Nei limiti dei posti disponibili, il nuovo nido accoglierà i bambini dai tre mesi ai tre anni di età i cui genitori prestano attività lavorativa all’interno della ZIAC, nonché i figli dei dipendenti di imprese aderenti a Confindustria Udine con sede operativa nel territorio comunale di San Giorgio di Nogaro.

La sottoscrizione assume particolare rilievo in un’area produttiva che conta 92 imprese attive e oltre 4.300 occupati. Per questi lavoratori, la disponibilità di una struttura di accoglienza per i figli in prossimità del luogo di lavoro rappresenta un servizio di indubbia utilità, capace di migliorare concretamente la qualità della vita e di sostenere la conciliazione tra impegni professionali e familiari.

«Con questa convenzione – commenta Marco Bruseschi – vogliamo estendere un servizio importante come il nido d’infanzia anche ai figli delle persone che lavorano all’interno della ZIAC. Oggi la competitività di un’area produttiva non si misura soltanto sulla qualità delle infrastrutture o sulla disponibilità di spazi, ma anche sulla capacità di offrire servizi di welfare che migliorino concretamente la qualità di vita dei lavoratori e delle loro famiglie. Il potenziamento di servizi come asili nido, mense, medicina del lavoro, palestre e altre iniziative dedicate al benessere rappresenta un investimento strategico per rendere il territorio sempre più attrattivo per le imprese e per chi lavora».

Per Nicola Cescutti «le aree industriali sono chiamate a evolversi in ecosistemi capaci di offrire non solo servizi alle imprese, ma anche risposte concrete ai bisogni delle persone che vi operano. Interventi come questo rafforzano la competitività delle nostre imprese, favoriscono la conciliazione tra vita familiare e lavoro e contribuiscono ad attrarre nuove professionalità. È attraverso una rete di servizi efficienti e di qualità che possiamo sostenere lo sviluppo delle aziende e rendere i nostri territori sempre più attrattivi e al passo con i tempi».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’Istruzione Antonella Xodo, a nome dell’Amministrazione comunale: «Il nuovo nido d’infanzia rappresenta un investimento importante per la comunità e per le famiglie che vivono e lavorano a San Giorgio di Nogaro. Le giovani famiglie troveranno un luogo dotato di servizi moderni, necessari per poter conciliare lavoro e la vita familiare. La convenzione con COSEF e Confindustria Udine rafforza il legame tra il territorio e il mondo produttivo, offrendo un servizio di prossimità e di qualità ai lavoratori della ZIAC e contribuendo a rendere il nostro Comune ancora più attrattivo ed accogliente. Ringrazio la segretaria comunale dottoressa Michela Chersin e la dottoressa Francesca Concina, presenti all’incontro”.