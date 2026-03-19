San Pier d’Isonzo entra nelle Città del Vino

Il Comune di San Pier d’Isonzo, in provincia di Gorizia, è entrato ufficialmente nell’Associazione Città del Vino. Il coordinatore regionale, nonché vicepresidente nazionale, dell’associazione Tiziano Venturini ha consegnato la bandiera e la spilla al sindaco Denise Zucco e all’assessore Nicola Tempesta nel corso dell’evento svoltosi alla cantina Gandin Wines, rappresentata nell’occasione da Rodolfo Rizzi. Con questa adesione il Coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino sale a 42 Comuni aderenti più 7 Pro Loco.

“Con l’entrata di San Pier d’Isonzo – commenta Venturini – andiamo a consolidare la nostra rete nella provincia di Gorizia, dove copriamo tutte le zone produttive Doc. Un caloroso benvenuto al sindaco Zucco e alla sua Amministrazione, non vediamo l’ora di collaborare insieme. La famiglia delle Città del Vino si allarga e si prepara per i prossimi eventi: non appena conclusa ad aprile la nuova serie di degustazioni de Le Grandi Verticali delle Città del Vino ci tufferemo nella programmazione degli appuntamenti estivi de Le Notti del Vino. Ne parleremo anche al prossimo Vinitaly, dove saremo ospiti dello stand della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”.

“Siamo venuti a conoscenza delle tante attività delle Città del Vino – dichiara il sindaco Zucco – durante il concorso letterario I racconti dello Schioppettino a Prepotto. Da lì sono iniziati i rapporti con il Coordinamento regionale, tramite Massimo Romita, da cui è nata questa adesione di cui siamo davvero felici. Siamo pronti a collaborare nella serie di manifestazioni ed eventi che ci aiuteranno a promuovere il nostro territorio, la sua tradizione vitivinicola e le proposte dei nostri produttori”.

Questi i 42 Comuni aderenti alle Città del Vino in Friuli Venezia Giulia: Aquileia, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Cividale del Friuli, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Codroipo, Cormòns, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino Aurisina – Devin Nabrežina, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Latisana, Manzano, Mariano del Friuli, Moimacco, Moraro, Nimis, Monrupino – Repentabor, Muggia, Palazzolo dello Stella, Povoletto, Pocenia, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, Ronchi dei Legionari, San Dorligo della Valle-Dolina, San Floriano del Collio – Števerjan, San Giorgio della Richinvelda, San Giovanni al Natisone, San Pier d’Isonzo, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Sgonico – Zgonik, Torreano.

Aderiscono anche 7 Pro Loco attive in altrettanti Comuni già Città del Vino: Casarsa della Delizia, Buri Buttrio, Mitreo Duino Aurisina, Risorgive Medio Friuli Bertiolo, Ronchi dei Legionari, Manzano e Latisana.