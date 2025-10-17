San Simone: laboratori artigiani e premiazione a imprenditori e aziende codroipesi

La Fiera di San Simone a Codroipo conferma la collaborazione con Confartigianato Imprese Udine e l’amministrazione comunale, per una presenza artigiana con apprezzati laboratori nel corso dei week end 18-19 e 25 e 26 ottobre e con la premiazione di tre importanti aziende del territorio.

Domenica 19 ottobre, alle ore 17.30, nell’area antistante il Municipio, si terrà l’evento che renderà omaggio a aziende e persone che hanno saputo esprimere, attraverso il lavoro e l’innovazione, il valore dell’artigianato e la vitalità del Friuli Occidentale.Il presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti, il presidente di Zona Friuli Occidentale di Confartigianato Udine, Paolo Bressan, e ilvicepresidente e assessore comunale alle Attività produttive, Giorgio Turcati, premieranno «Più pazzi di Sara Jane Bowles», «Foto Ottica Socol di Socol Fausto» e «Molino Caeran di Caean Marco», tutte realtà di Codroipo.

Sabato 18 e domenica 19 ottobre e sabato 25 e domenica 26 ottobre, all’interno del Borgo Cavalier Moro, grazie al contributo della Regione, gestito da Cata Artigianato Fvg, saranno presenti stand gastronomici, di artigianato e laboratori dedicati a bambini e famiglie, tutti riuniti nel progetto «Craft & Taste».

Per i laboratori, sabato 18 ottobre dalle 15 alle 17 sarà aperto il laboratorio di ceramica con Valentina Picili di Prisci Creative Lab; domenica 19 ottobre dalle 10 alle 12 appuntamento con il laboratorio di decorazione di Paola Bellaminutti, Arte Bellaminutti); sabato 25 ottobre dalle 15 alle 17, Marisa Molaro di Mosaiclife proporrà il laboratorio di mosaico.

MOTIVAZIONI PREMI AZIENDE – SAN SIMONE 2025

PIU’ PAZZI DI SARA JANE BOWLES Sara Jane Bowles nasce in Inghilterra, si diploma come stilista. Nel 1994 si trasferisce in Italia per approfondire lo studio della lingua italiana.

Qui mette su famiglia, accogliendo con gioia la nascita di Matilda Giacomo e Thomas Paul.

Spinta da una forte passione per il suo mestiere inizia a realizzare abiti originali per i propri figli e per quelli delle amiche. Nel tempo, la creatività si amplia e prendono forma i primi pupazzi, nati dal desiderio di regalare momenti di gioco e felicità ai bambini. Con il passare degli anni, l’attività evolve, Sara Jane si dedica alla creazione di oggetti pensati per rendere più calda e accogliente la casa, portando la sua arte anche fuori casa sua.

Quasi per gioco nasce così un percorso creativo che continua a distinguersi per originalità cura artigianale e amore per il dettaglio. Nel 2020 , in un momento difficile per tutti, Sara decide di intraprendere un grande passo, con un po’ di pazzia, apre “Piùpazzi” un laboratorio con annesso un piccolo negozio. Ad oggi Sara lavora nel SUO mondo dove nascono idee ogni giorno, accogliendo i suoi clienti con un sorriso

FOTO OTTICA SOCOL S.N.C. DI SOCOL FAUSTO & C. Fondato nel 1971 dai coniugi Fausto e Gina Socol come negozio di fotografia, la Foto Ottica Socol di Codroipo è un punto di riferimento per la comunità da più di 50 anni. Nel 1985 l’attività si è ampliata, unendo alla passione per l’immagine quella per la visione, e diventando così una vera e propria Foto-Ottica. Oggi l’azienda è portata avanti con entusiasmo e professionalità da Sara, Chiara ed Enrico, che continuano la tradizione di famiglia con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione.

Foto Ottica Socol offre un servizio completo: occhiali da vista e da sole, esami della vista, applicazioni di lenti a contatto, foto-tessera e stampe digitali. Una storia fatta di impegno, passione ed attenzione al cliente: valori che da oltre mezzo secolo rendono Foto Ottica Socol un simbolo di continuità e qualità artigiana nel cuore di Codroipo.

MOLINO CAERAN DI CAERAN MARCO Il Molino Caeran nasce nel 1950 grazie a Bruno Caeran, uomo appassionato e intraprendente che decise di costruire un nuovo molino e metterlo al servizio della comunità agricola del territorio. Negli anni passò ad Angelo Caeran, che ne ammodernò i macchinari e le strutture, consolidandone la crescita e mantenendo viva la qualità e la cura artigianale di sempre. Dal 2003, Marco Caeran, terza generazione, porta avanti con passione l’eredità di famiglia, unendo esperienza, innovazione e rispetto per le materie prime. Oggi il molino produce farina di mais per polenta e commercializza cereali ad uso zootecnico, valorizzando le colture locali e custodendo una storia che da oltre settant’anni macina lavoro, tradizione e identità.