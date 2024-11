Il punto nascita dell’ospedale di San Vito al Tagliamento non riaprirà. La sentenza è arrivata dall’assessore regionale Riccardo Riccardi che ha preso parte ai lavori della seconda commissione consiliare. Delusione per il sindaco Bernava e per il comitato Salute pubblica Bene comune, che comunque proseguiranno nella loro battaglia. GUARDA IL VIDEO