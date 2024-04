Sanità, i sindacati denunciano: mancano 1858 professionisti

Tema scottante quello della sanità. La situazione a livello nazionale è preoccupante e il Friuli Venezia Giulia non fa eccezione. Questa mattina le organizzazioni sindacali UIL FPL e Nursind hanno manifestato di fronte all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per denunciare una situazione grave che, secondo l’analisi dell’Osservatorio Regionale Permanente sulla Sanità (ORPS) , è destinata ad aggravarsi.

Questo il comunicato diffuso:

“A seguito dell’analisi delegata ad AGENAS, pagata a caro prezzo dai contribuenti, ed a quanto emerso a mezzo stampa mai ufficialmente presentato alle Organizzazioni Sindacali, come UIL FPL e NURSIND riscontriamo dati totalmente distanti dalla realtà. Il nostro Osservatorio Regionale Permanente sulla Sanità (ORPS) ha eseguito un’attenta analisi sugli attuali organici facendo anche una proiezione a 24 mesi sull’evoluzione e la conseguente reale tenuta del nostro sistema sanitario regionale. Quanto emerso non rispecchia minimamente ciò che è stato dichiarato dalla Regione, infatti non solo il personale non è sufficiente, ma nei prossimi 2 anni perderemo circa 1000 professionisti per quiescenza e, seguendo il trend attuale, ne perderemo ulteriori 400 per dimissioni volontarie causate prevalentemente da inadeguate politiche di incentivazione e valorizzazione del personale sanitario. Calcolando il personale con limitazioni e le reali carenze strutturali la necessità di personale emersa dallo studio del ORPS si attesta in 381 Medici, 824 Infermieri, 411 OSS, 128 Tecnici e 114 Amministrativi.

Inoltre l’Osservatorio ha fatto un sondaggio su un campione di 3721 operatori per capire con una scala da 1 a 10 il livello di malessere percepito all’interno del contesto lavorativo, anche in relazione alle scelte politiche che li toccano direttamente. Il dato sorprendente ma molto preoccupante è l’insoddisfazione percepita dai dipendenti pubblici che oltre il 76,3% esprime un giudizio negativo nei confronti del sistema. L’82,7% dei dipendenti intervistati si dicono sfiduciati sul futuro della sanità regionale.

La nostra Direzione Centrale Salute avrebbe dovuto occuparsi personalmente di effettuare l’analisi sul sistema sanitario regionale anziché delegare ad AGENAS, sempre che la DCS sia ritenuta in grado di produrre una fotografia del territorio che dovrebbe conoscere e governare, cosa di cui oramai dubitiamo fortemente, anche dopo la scorretta perequazione dei fondi regionali alle Aziende sanitarie dopo l’abolizione delle RAR, ancor oggi incomprensibile a tutti all’infuori dell’autore di tale operazione. A tal proposito siamo ancora in attesa del tavolo tecnico concordato con l’Assessore per chiarimenti in merito.

Il risultato di questo discutibile lavoro di AGENAS dovrebbe portare ad una revisione del sistema, ad esempio riorganizzando il servizio di chirurgia oncologica, accentrando l’attività negli ospedali HUB privando il territorio di prestazioni importanti che costringeranno cittadini e familiari a trasferimenti inutili ed onerosi. Ad oggi gli Ospedali HUB non sono in grado di raggiungere performance organizzative adeguate e così facendo sarebbero caricati del lavoro di ospedali più piccoli che hanno dimostrato di riuscire a gestire l’attività chirurgica con tempi più rapidi, come dimostra l’impietoso confronto tra le chirurgie dell’area giuliana edell’area isontina di ASUGI. Dunque sorgono numerose perplessità per la quale ci chiediamo:

Sarebbe questa la soluzione per ridurre le liste d’attesa infinite per visite ed esami?

Non la carenza di medici di medicina generale oberati da una burocrazia infinita?

E che dire della riduzione dei budget per i presidi chirurgici che si scontra in maniera eclatante con la richiesta di accorciare le liste d’attesa mentre si finanzia il privato convenzionato che costa di più?

Corre obbligo di regolamentare l’offerta della sanità privata convenzionata affinché prenda in carico non soltanto le attività più remunerative, ma anche quelle che mettono in grave difficoltà la sanità pubblica.

Ma a questo punto, tra le molte domande ne sorge una:

la Direzione Centrale Salute fortemente voluta dall’Assessore, effettivamente a cosa dovrebbe servire? Come se non fosse abbastanza evidente, dopo essersi deresponsabilizzato con lo studio AGENAS, l’Assessore Riccardi ha cercato di ottenere facile consenso da presunte parti sociali convocando esclusivamente alcuni Ordini professionali, ignorando incredibilmente le Organizzazioni Sindacali che sono gli unici soggetti a rappresentare gli oltre 25 mila lavoratori della Sanità regionale. Come UIL FPL e NURSIND rappresentiamo la maggioranza sindacale della Sanità FVG, e nelle assemblee indette in tutte le Aziende sanitarie abbiamo riscontrato il malessere di tutti i lavoratori che all’unanimità ci hanno dato mandato ad intraprendere qualsiasi azione per tutelarli da quello che pare essere un disegno politico di revisione del SSR sulla base di un documento assolutamente scollato dalla realtà. A tal fine, avendo un mandato preciso da parte dei lavoratori ma anche a tutela di tutti i cittadini, come UIL FPL e NURSIND siamo pronti a proclamare lo stato di agitazione in tutte le Aziende, Dipartimenti e Reparti, fino ad arrivare allo sciopero generale di tutti i lavoratori della sanità regionale. Rivendichiamo il coraggio di ammettere, al contrario di altri “Yes Man” convocati dall’Assessore, che il nostro SSR sia in grave pericolo e la strada intrapresa condurrà ad un sicuro fallimento dell’attuale riforma sanitaria ed una rischiosa privatizzazione che non risolverà le criticità esistenti ma andrà a penalizzare tutti i cittadini. Di tutto questo, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dovrà assumersi tutte le responsabilità.

Il Segretario Generale UIL FPL FVG Il Segretario Generale NURSIND FVG

F.to Stefano Bressan F.to Luca Petruz“



