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Sapori Pro Loco da record: Villa Manin presa d’assalto, stand sold out

La 23ª edizione chiude con il tutto esaurito: 66 specialità, 22 Pro Loco e migliaia di visitatori. Anzil: «Pilastro del rilancio di Villa Manin». De Marchi: «Una delle migliori edizioni di sempre»
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Autore: Redazione
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Un fiume di persone, stand presi d’assalto e perfino piatti esauriti nelle ultime ore: la 23ª edizione di Sapori Pro Loco archivia un successo oltre le attese, trasformando Villa Manin di Passariano in una vetrina affollatissima delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia. Il secondo weekend della manifestazione organizzata dal Comitato regionale Unpli Fvg si è chiuso con il tutto esaurito, favorito dal clima estivo e da un’offerta capace di intrecciare gastronomia, cultura e spettacolo.

Nei cinque giorni dell’evento si sono alternati oltre mille volontari di 22 Pro Loco, protagonisti di una proposta con 66 specialità enogastronomiche. «Sapori Pro Loco vive un’edizione da record», ha sottolineato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, in visita alla giornata conclusiva, definendo la manifestazione «un pilastro del rilancio di un luogo straordinario come Villa Manin».

Soddisfazione anche da parte del presidente del Comitato regionale Unpli Fvg, Pietro De Marchi: «Una delle migliori edizioni di sempre, baciata dal sole e dall’affetto delle persone». A suggellare il finale, il grande spettacolo pirotecnico tra le torri del complesso dogale.

Il vicegovernatore Anzil visita gli stand con il presidente Unpli De Marchi

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