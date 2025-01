Savio, da lunedì parte la cassa integrazione: trema tutto l’indotto

Cassa integrazione in partenza, da lunedì 13 gennaio per 13 settimane alla Savio Macchine Tessili di Pordenone che impiega oltre 300 dipendenti. I sindacati, FIm, Fiom e Uilm, hanno incontrato l’azienda anche per parare della parte salariale dopo la decisione della direzione di intervenire anche sugli anticipi dei premi di risultato. La discussione ha lasciato in stand by la decisione con le parti che si rivedranno tra una decina giorni

La parte più penalizzata sarà quella produttiva, anche per un netto rallentamento delle commesse.