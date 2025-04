Savio, la proprietà conferma investimento da 30 milioni

“La situazione che sta attraversando la Savio Macchine Tessili di Pordenone è dovuta a un calo congiunturale della domanda internazionale di macchine tessili. Questa contrazione di mercato non va oltre la normale oscillazione fisiologica dei mercati e dunque non desta eccessiva preoccupazione per un’azienda fortemente patrimonializzata come Savio. La proprietà ha anche confermato la volontà di proseguire nel piano di investimenti, superiori ai 30 milioni di euro, che l’azienda aveva deciso per lo stabilimento di Pordenone”.

A riferirlo è stato l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini questa mattina in Consiglio regionale. L’esponente della Giunta, rispondendo a un’interrogazione sulla Savio di Pordenone, ha informato di avere recentemente incontrato i vertici dell’impresa – acquisita nel 2021 dal Gruppo belga Vandewiele – e di apprestarsi a incontrare, con l’assessore al Lavoro Alessia Rosolen, anche le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Per gestire il calo della domanda, come evidenziato dall’assessore, attualmente l’azienda sta utilizzando i normali ammortizzatori sociali previsti dall’ordinamento per fronteggiare situazioni congiunturali di rallentamento degli ordini.

“Gli investimenti previsti – ha riferito ancora Bini, riportando l’esito dell’incontro con i vertici societari – sono significativi e riguardano diversi ambiti del processo produttivo, ma in particolare l’area della ricerca e sviluppo. Un’area considerata strategica per la competitività aziendale e che vede oggi impiegate circa 70 addetti altamente qualificati”.

Rispetto agli stabilimenti del Gruppo presenti all’estero, con particolare riferimento alla fabbrica in Cina, l’esponente dell’Esecutivo regionale ha rassicurato: “La società ha precisato che gli impianti produttivi cinesi non riguardano le soluzioni tecnologiche più avanzate, che continuano a essere sviluppate e prodotte nello storico stabilimento di Pordenone. Ciò consente, come ci è stato detto, di mantenere in Italia la parte più innovativa della produzione di macchine tessili. Il 40 per cento del filo mondiale che compone tessuti e vestiti è passato per un impianto a marchio Savio”.