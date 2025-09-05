  • Aiello del Friuli
venerdì 5 Settembre 2025
Economia

Sbaracco in provincia di Udine con 86 aziende

«Una formula che unisce una volta ancora montagna e mare, centri grandi e piccoli»
Redazione
Autore: Redazione
Acquisti saldi negozi commercio shopping 2

Sabato 6 settembre è il giorno dello Sbaracco. In provincia di Udine, informa alla vigilia Confcommercio, hanno aderito 86 aziende. Udine fa la parte del leone con una trentina di ditte iscritte, ma è coperta larga parte del territorio: da Tarvisio a Lignano, da Villa Santina a Latisana, da Codroipo a San Daniele. «Una formula che unisce una volta ancora montagna e mare, centri grandi e piccoli», sottolinea il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda Alessandro Tollon ricordando, con il presidente mandamentale Rodolfo Totolo, che Sbaracco «offre ai commercianti la possibilità di svuotare i magazzini e proporre gli ultimi capi estivi a prezzi straordinari, allestendo corner espositivi all’interno e all’esterno dei negozi» e sottolineando nello specifico del capoluogo «l’importante collaborazione su promozione e merchandising del Distretto del commercio udinese».
Coinvolti nell’iniziativa sono negozi di abbigliamento e calzature, ma anche, tra gli altri, profumerie, mercerie, spaccio occhiali. Gli aderenti potranno applicare sconti ancora più vantaggiosi rispetto a quelli attuali, scegliendo liberamente la percentuale di ribasso.

