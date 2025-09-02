Sbaracco in provincia di Udine il 6 settembre: 85 le aziende aderenti

Il quadro degli aderenti allo Sbaracco in provincia di Udine è definitivo. E Confcommercio lo rende noto, informando che sono 85 le aziende protagonista del “fuoritutto” del commercio in programma sabato 6 settembre, con capi e articoli in sconto fino all’80%.

Udine fa la parte del leone con una trentina di ditte iscritte, ma è coperta larga parte del territorio: da Tarvisio a Lignano, da Villa Santina a Latisana, da Codroipo a San Daniele. «Una formula che unisce una volta ancora montagna e mare, centri grandi e piccoli», sottolinea il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda Alessandro Tollon ricordando, con il presidente mandamentale Rodolfo Totolo, che Sbaracco «offre ai commercianti la possibilità di svuotare i magazzini e proporre gli ultimi capi estivi a prezzi straordinari, allestendo corner espositivi all’interno e all’esterno dei negozi» e sottolineando nello specifico del capoluogo «l’importante collaborazione su promozione e merchandising del Distretto del commercio udinese».

Coinvolti nell’iniziativa sono negozi di abbigliamento e calzature, ma anche, tra gli altri, profumerie, mercerie, spaccio occhiali. Gli aderenti potranno applicare sconti ancora più vantaggiosi rispetto a quelli attuali, scegliendo liberamente la percentuale di ribasso. Per le adesioni dell’ultima ora non sarà possibile esporre la merce all’esterno su suolo pubblico, ma Confcommercio assicurerà comunque la promozione dell’evento sui canali ufficiali.

A tutti i commercianti pronti allo Sbaracco sarà consegnato un kit promozionale con locandina, palloncini e materiali per la comunicazione online.

«Lo Sbaracco – commenta il vicesindaco Alessandro Venanzi – rappresenta un appuntamento atteso e apprezzato che unisce imprese, cittadini e istituzioni in un’unica grande festa del commercio. Quest’anno il Comune di Udine ha voluto fare un passo in più, affiancando al consueto patrocinio anche un contributo diretto all’organizzazione, in coerenza con la visione strategica del Distretto del Commercio: un segnale concreto di collaborazione e di identità condivisa. Come amministrazione crediamo fortemente nel sostegno al commercio di prossimità, che rappresenta non solo economia, ma anche socialità, vivacità dei quartieri e qualità della vita urbana».