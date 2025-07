Scarpe ‘Made in Italy’ prodotte in Turchia, sequestrate 2000 paia a Triste

Oltre 2.000 paia di scarpe prodotte in Turchia con la falsa etichetta “Made in Italy” e l’ingannevole dicitura “lavorazione artigianale” sono state sequestrate nel porto di Trieste. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha svelato un tentativo di frode commerciale.

Il carico, proveniente dal porto turco di Smirne e destinato a Germania e Paesi Bassi, è stato intercettato nello scalo giuliano. L’ispezione ha rivelato che le calzature erano state artatamente etichettate per simularne la produzione italiana, al fine di aumentarne il valore percepito.

Inizialmente sequestrata, la merce è stata successivamente dissequestrata dall’Autorità Giudiziaria. L’azienda olandese destinataria ha infatti ammesso la propria responsabilità, impegnandosi a rimuovere ogni riferimento ingannevole ai prodotti.

In alto un’immagine creata con l’AI