Sci, si parte: da venerdì aperti tutti i poli e gli impianti

Parte la stagione dello sci in Friuli Venezia Giulia, che prende il via ufficialmente l’8 dicembre in tutti e sei i poli sciistici della regione. Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre nei diversi comprensori saranno applicate tariffe promozionali e gli skipass – a prezzo ridotto – potranno essere acquistati alle casse dei poli sciistici.

A Piancavallo saranno aperti la seggiovia Casere e le relative piste, il tappeto Daini e Genzianella con i tracciati serviti dagli impianti; aperto anche il bob su rotaia. Sappada/Forni Avoltri: a Sappada sarà accessibile lo skilift Campetto 1 con la relativa pista e la seggiovia Pian dei Nidi con l’omonimo tracciato, mentre per Nevelandia la stagione dovrebbe partire dal 18 dicembre. A Forni Avoltri l’impianto di biathlon, il centro Carnia Arena a Piani di Luzza, aprirà da venerdì 8 dicembre due dei dieci chilometri di piste.

Forni di Sopra/Sauris: a Sauris l’8 dicembre apriranno il tappeto Sauris di Sopra e la relativa pista campo scuola, mentre a Forni di Sopra, in area Varmost, saranno accessibili gli impianti Varmost 1 e 2 con le piste Varmost 2 e Senas; in area Davost aperto il tappeto campo scuola e le piste campo scuola. Da venerdì aprirà anche il Fantasy Park.

Ravascletto/Zoncolan: saranno aperti gli impianti seggiovia Valvan, che serve le piste Zoncolan 3 e 4, i tappeti Lausc e Cima Zoncolan con le relative piste, nonché la funifor Monte Zoncolan per l’accesso da Ravascletto. L’apertura di Pradibosco è in programma, condizioni meteo permettendo, il 18 dicembre.

Tarvisio: da venerdì aperta la telecabina Lussari e la pista servita fino alla stazione intermedia, così come la seggiovia Prasnig con la pista Malga, la seggiovia Duca d’Aosta, con omonimo tracciato, il tappeto campo scuola e le relative piste.

Sella Nevea inaugurerà la stagione contutti gli impianti aperti (telecabina Canin, funifor Prevala, seggiovia Gilberti e tappeto Campo scuola), le piste Rifugio Cai 1, Gilberti e Prevala, i campi scuola 1 e 2, così come l’anello di fondo e il percorso dedicato agli scialpinisti. Il collegamento con la stazione di Bovec, in territorio sloveno, rimane al momento non praticabile per situazioni non dipendenti da PromoTurismoFVG.

Considerate le aperture parziali previste per il fine settimana, PromoTurismoFVG applicherà le tariffe promozionali su tutti i poli sciistici da venerdì a domenica: 21,50 euro il giornaliero adulti, 19,50 per la categoria senior (1949-1959), 7 euro per junior (2005-2016) e over 75 (1948 e prec.) e baby che sciano sempre gratis. Disponibili anche Sci@ore, da 3, 4 o 5 ore sempre a prezzo ridotto che saranno disponibili, come i giornalieri ridotti, alle casse dei poli sciistici (tutte le informazioni sulle tariffe sono disponibili qui: www.turismofvg.it/it/montagna365/tariffe/inverno-skipass-23-24-giornalieri-e-plurigiornalieri/poli-montani).

Per tenersi aggiornati sulla situazione di apertura di piste e impianti è sempre possibile consultare il sito InfoNeve (www.turismofvg.it/montagna/infoneve) e il prossimo bollettino è in programma domenica 10 dicembre con ulteriori aggiornamenti sulle conferme di apertura a partire da lunedì 11.