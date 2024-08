Scienze della vita: nuovo avviso su contributi per 1,65 mln

È stato pubblicato dal Cluster Scienza della vita il nuovo avviso Call4Ideas per il sostegno a progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di processo o dell’organizzazione che hanno per oggetto la realizzazione di idee innovative nell’area di specializzazione “Salute, Qualità della Vita, Agroalimentare e Bioeconomia”. Lo ha reso noto l’assessore regionale al Lavoro e alla Ricerca Alessia Rosolen. Possono beneficiare dei contributi micro, piccole, medie e grandi imprese, start up innovative e spin off; università insediate in regione; organismi di ricerca insediati in regione; strutture sanitarie e di ricerca insediate in regione. I progetti devono avere una durata compresa tra i 9 e i 18 mesi.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.650.000 euro e l’intensità dell’aiuto può arrivare fino al 70 per cento della domanda, che può essere inviata dalle 10:00 del 2 settembre alle 24:00 del 31 maggio 2025; va redatta e inoltrata per via telematica tramite la piattaforma accessibile al link ibit.ly/1sydu previa creazione di un profilo, con le modalità previste nelle linee guida reperibili nell’area dedicata.