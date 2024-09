Scienze della vita: Rosolen, il 9/10 Recruiting Day per 100 posti

“Quello delle Scienze della vita è un settore su cui la Regione sta investendo in modo strutturale alla luce dei dati occupazionali che confermano che tra il 2019 e il 2023 le assunzioni in questo ambito sono cresciute del 66%. Un risultato che è certamente frutto di una serie di politiche trasversali d’investimento messe in campo in Friuli Venezia Giulia per un contesto che premia in particolare l’inserimento lavorativo di donne e giovani”.

Lo ha affermato oggi a Trieste l’assessore al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen durante la presentazione del Recruiting day dedicato proprio a questo comparto, che sarà ospitato mercoledì 9 ottobre dall’Urban center che si trova in corso Cavour 2/2 a Trieste. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Cluster Scienze della vita e il Polo tecnologico Alto Adriatico.

“La creazione del Cluster Scienze della vita è stata fondamentale non solo per un comparto che nella nostra regione registra 172 aziende in grado di produrre un miliardo di euro, occupando più di 5mila persone, ma anche per il suo sviluppo futuro dato che – ha sottolineato Rosolen – le previsioni dei fabbisogni professionali da qui al 2025 mettono in evidenza la necessità di assumere altri 5mila lavoratori. Si tratta pertanto di un asset trainante per la nostra economia su cui è necessario continuare a puntare”.

Questo Cluster ha come cornice di riferimento la nuova strategia regionale di specializzazione intelligente che ha identificato alcune aree in particolare: salute, qualità della vita, agroalimentare e bioeconomia.

Per quanto riguarda il Recruiting del prossimo 9 ottobre sono un centinaio le posizioni selezionate da sette imprese attive sul territorio regionale dall’altissimo tasso di innovazione: Aindo, Alifax, Bat, Biofarma Group, Lima Corporate, Mttlab e Televita.

I profili richiesti da queste realtà sono diversificati e riguardano i settori della ricerca e sviluppo, della progettazione, della produzione e della gestione del magazzino.

“In questo ambito la quota di lavoro a tempo indeterminato e di stabilizzazioni è molto elevata. Si tratta infatti del 54% contro una media regionale che non raggiunge il 15% – ha spiegato l’assessore -. Rispetto ai dati del Friuli Venezia Giulia è in controtendenza anche la quota di lavoro femminile pari al 67%”.

“Considerando inoltre le classi di età – ha aggiunto l’esponente della Giunta Fedriga – parliamo di professioni dove è particolarmente elevata la presenza di giovani, soprattutto laureati. Nella fascia 25-34 anni la percentuale di assunzioni tocca addirittura il 40%”.

Nel corso della presentazione è stato ricordato inoltre che è già attivo l’apposito form sul sito della Regione. Per candidarsi è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae entro giovedì 26 settembre al link ibit.ly/suNC3. Nella pagina sono descritte in modo puntuale anche le figure ricercate.

In chiusura è stato infine puntualizzato che nei primi sei mesi del 2024 i Servizi alle imprese della Direzione Lavoro della Regione hanno organizzato già venti Recruiting day. Iniziative che hanno coinvolto finora 132 imprese attive in Friuli Venezia Giulia che hanno messo a disposizione 1.885 posizioni.

In tutto sono stati quasi 5mila i curricula raccolti complessivamente. Questo ha permesso di pre-selezionare circa 3.200 persone e di organizzare oltre 2mila colloqui mirati. Inoltre, fino alla fine dell’anno, sono già stati calendarizzati altri 19 Recruiting day.