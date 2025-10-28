Scienze vita:Rosolen, Ideas 4 Innovation frutto di scelta lungimirante

“Il coronamento del bando regionale ‘Ideas 4 Innovation’ con otto progetti premiati nel campo delle Scienze della vita mostra la lungimiranza del governatore Fedriga, che ha saputo puntare in anticipo e con decisione su quest’ambito facendo del Friuli Venezia Giulia un punto di riferimento a livello nazionale”.

È quanto ha affermato all’Urban Center di Trieste l’assessore regionale alla Ricerca e al Lavoro Alessia Rosolen intervenendo all’evento conclusivo del percorso attivato e finanziato dalla Regione “attraverso il braccio armato del Cluster scienze della vita Fvg, punto d’incontro tra capitale umano, ricerca e imprese”.

“Investire sulle Scienze della vita – così Rosolen – si è rivelato vincente sotto il profilo dell’innovazione economica, perché produce ricchezza e disponibilità di mezzi e strutture, dell’innovazione sociale, perché risponde a temi fondamentali e criticità della società odierna, e della geopolitica, per la collocazione strategica del nostro territorio”. Nel settore Life sciences la Regione ha stanziato dal 2023 28,5 milioni di euro.

Accanto alle progettualità degli otto premiati, è stata illustrata ‘Researchalize’ piattaforma digitale e community dedicata alla ricerca biomedica e Life sciences frutto del protocollo d’intesa stipulato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con AstraZeneca, “sinergia di successo tra strumenti regionali e l’iniziativa privata”, come ha evidenziato Rosolen. La piattaforma non ha carattere commerciale e copre un’ampia gamma di versanti, tra la ricerca di base, clinica e preclinica, con un focus particolare sulle malattie rare. Tra le principali funzionalità della piattaforma figurano la mappatura delle competenze e dei laboratori, un motore di ricerca per partner e opportunità di Ricerca e sviluppo, un toolbox di linee guida e una community interattiva per il networking. In sostanza, “un lavorare insieme”, per usare le parole di Peter Fenici, capo dell’innovazione medicale di AstraZeneca.

Otto dunque i progetti del bando regionale premiati nel pomeriggio odierno presentato dalla giornalista e divulgatrice Simona Regina e frutto di una selezione iniziale di 67 risposte alla call ‘Ideas 4 Innovation’. Si tratta di ‘Fair-Path’, mirato a soluzioni innovative per l’analisi automatica e quantitativa delle immagini mediche, con particolare riferimento al carcinoma ovarico, progetto di cui è partner il Cro di Aviano; ‘Vocation’, che mira a sviluppare una filiera sostenibile, tracciabile e innovativa per la produzione di CBBs (chemical building blocks)in particolare il chitosano; ‘Microcatch’, focalizzato sulla diagnostica non invasiva da biopsie liquide con l’obiettivo di individuare precocemente e monitorare malattie neurodegenerative; ‘Coqua’, per lo sviluppo e la certificazione di kit diagnostici per il dosaggio plasmatico di antibiotici di primaria importanza; ‘Liondx’, incentrato sulla diagnosi precoce della sepsi; ‘Nanodent’, per lo sviluppo di bioimplantologia dentale avanzata; ‘Glaucomesh’, mirato a un nuovo dispositivo per il trattamento chirurgico del glaucoma; infine ‘Extraordinary Talent’, progetto che punta alla realizzazione di una piattaforma digitale evoluta per favorire l’incontro nella ricerca di lavoro tra le persone con disabilità psichica e fisica, studenti e lavoratori in condizioni di svantaggio e le aziende pubbliche e private del territorio.