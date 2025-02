Sciopero alla Refrion Luve di Villa Santina

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I lavoratori della Refrion Luve di Villa Santina, azienda leader nel settore della refrigerazione industriale hanno incrociato le braccia per protestare contro la decisione aziendale di interrompere tre contratti di staff leasing, in somministrazione, a partire da marzo. L’adesione della protesta è stata quasi totale con un presidio davanti ai cancelli dell’azienda a mezzogiorno. “La riduzione dell’organico a meno di 20 unità mette a serio rischio la continuità occupazionale del sito. In un territorio già segnato da difficoltà economiche e produttive, questa scelta aziendale potrebbe avere conseguenze molto pesanti per i lavoratori e per la Carnia”, dichiarano Tommaso Biliani, della Felsa CISL, e Liduino D’Orlando, della FIM CISL. Ad esprimere forte preoccupazione per le ricadute sul tessuto economico locale è anche Fabiano Venuti, Coordinatore della CISL Alto Friuli. “Non possiamo permettere che un altro presidio produttivo del nostro territorio venga ridimensionato – dice -. È fondamentale che l’azienda chiarisca quali siano le sue reali intenzioni per il futuro del sito e si apra a un confronto con per trovare soluzioni che garantiscano stabilità e occupazione”. I lavoratori e le rappresentanze sindacali chiedono all’azienda un confronto urgente per individuare soluzioni che garantiscano stabilità e prospettive di lavoro per il sito di Villa Santina.