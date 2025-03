Sciopero e presidio lavoratori all’Ikea di Villesse

E’ stato attuato oggi, per il secondo sabato consecutivo, uno sciopero dei lavoratori dell’Ikea che protestano per la rottura delle trattative sul rinnovo del Contratto Integrativo, scaduto nel 2018.

Un presidio siè svolto stamattina davanti alla sede di Villesse della multinazionale svedese per iniziativa della UILTuCS Friuli Venezia Giulia.

Ikea, in una nota, ha confermato che, “purtroppo, le negoziazioni relative al rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale si sono interrotte dopo una lunga e importante trattativa” nella quale – ha precisato – l’azienda non ha “proposto alcun peggioramento rispetto a quanto già riconosciuto dalle normativa e dal Contratto Integrativo in vigore”.