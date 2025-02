Sciopero nazionale dei metalmeccanici adesione del 50%

Sciopero nazionale dei metalmeccanici, l’adesione è in media, in provincia di Udine, del 50%. Tra le richieste dei sindacati salario, riduzione dell’orario e diritti. Alle Acciaierie Bertoli Safau la protesta è anche per il contratto integrativo e l’adesione è stata attorno al 60 per cento. A incrociare le braccia sono stati anche gli operai delle Ferriere Nord del gruppo Pittini, Faber, Sirti, Automotive Lighting e Gruppo Cividale. Le richieste sono legate in particolare al rinnovo del contratto collettivo, spiega Giorgio Spelat, segretario della Uilm di Udine