Sciopero per le aggressioni sui bus a Udine, adesione al 20 per cento

Due ore di sciopero per dire basta alle aggressioni sugli autobus. La protesta del personale di Arriva Udine, iniziata alle 17.30 è stata proclamata da Filt Cgil e dal sindacato autonomo Orsa. L’adesione è stata del 20 per cento. Con la protesta il sindacato Cgil dei trasporti intende denunciare “l’aumento degli episodi di aggressione nei confronti del personale viaggiante di Arriva Udine, più volte segnalato agli organismi preposti”. Sull’ultimo fatto di violenza, un autista schiaffeggiato fuori dalla stazione ferroviaria, Arriva Udine ha fatto sapere che conferma “il massimo impegno e la collaborazione con le istituzioni per di garantire la sicurezza del personale e dell’utenza precisando che Sull’effettiva dinamica del fatto, tenuto conto della condotta del conducente, delle dichiarazioni rese dallo stesso, della successione di certificati medici, sono in corso valutazioni delle competenti autorità, anche ai fini delle valutazioni sulla sussistenza dei presupposti per questo sciopero”. Parole che non sono piaciute a Orsa. “Una violenza non si può giudicare dai giorni di prognosi”, afferma Claudio Caporale del sindacato autonomo. GUARDA IL VIDEO