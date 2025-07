Sciopero voli, nessun disagio in FVG

Nessuna cancellazione di voli e nessun disagio in Friuli Venezia Giulia per lo sciopero nel settore del trasporto aereo proclamato per l’intera giornata di oggi per le società di handling, che forniscono supporto ai passeggeri e alle compagnie aeree con le attività di assistenza a terra.

Lo si apprende da fonti del Trieste Airport.

Lo sciopero – secondo le stime di Italia Rimborso – potrebbe coinvolgere complessivamente oltre 210.000 viaggiatori in Italia tra ritardi, cancellazioni e modifiche improvvise degli orari dei voli.