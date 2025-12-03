Scocchia: «La leadership non è questione di genere. In salita si accelera»

All’Evolution Forum Day di San Patrignano, Cristina Scocchia, amministratrice delegata di Illycaffè, ha condiviso la sua visione di leadership davanti a centinaia di partecipanti. «La leadership non dipende dal genere – ha affermato – ma dal carattere, dai valori e soprattutto dalle sconfitte, che insegnano più delle vittorie». Scocchia ha raccontato di aver lavorato con uomini «gerarchici ma anche molto umani» e con donne «partecipative o, a volte, delle vere iene»: per lei ciò che conta è garantire pari opportunità, non quote.

L’AD ha parlato anche della maternità, ricordando la gravidanza difficile che le ha rivelato una forza inaspettata: «Tra essere mamma ed essere AD non c’è partita: essere mamma vale mille volte di più».

Riprendendo una frase di Henry Ford, ha definito il successo come la capacità di “decollare controvento”: «In salita si accelera, non si frena».

Infine, ha indicato i quattro “quozienti” fondamentali per guidare un team: intellettivo, emotivo, politico e soprattutto morale. «Il compasso valoriale deve essere irreprensibile: i valori vengono prima del risultato economico».

Tra gli ospiti dell’evento anche Stash, Horacio Pagani, l’olimpionico Andy Diaz e Fabrizio Donato.