Scoccimarro, a Pordenone avanti con azioni sviluppo sostenibile

“Un incontro molto costruttivo e proficuo in cui si è discusso sulla naturale continuità di diverse azioni strategiche per il territorio pordenonese che erano state già intraprese quando il sindaco Alessandro Basso era consigliere regionale. Al centro del confronto, una serie di progettualità importanti per lo sviluppo sostenibile del territorio pordenonese sulle quali la Regione proseguirà ad affiancare il Comune di Pordenone”.

Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, in municipio a Pordenone nel corso dell’incontro con il neosindaco Alessandro Basso, accompagnato dall’assessore comunale all’Ambiente Mattia Tirelli.



Durante l’incontro, si è fatto riferimento alla partecipazione del Comune di Pordenone al bando regionale per il finanziamento degli interventi di ampliamento dell’Ecocentro, una struttura fondamentale per migliorare la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani. Scoccimarro ha assicurato massima attenzione da parte della Regione nella valutazione delle proposte progettuali, sottolineando “l’importanza di investimenti che migliorino l’efficienza e la sostenibilità dei servizi ambientali”.

Altro punto centrale del colloquio è stato lo stato di avanzamento dei lavori sulla rete fognaria cittadina. Sono attualmente allo studio ulteriori interventi tecnici che necessiteranno di risorse aggiuntive, su cui la Regione ha espresso disponibilità a collaborare. “Sono interventi – ha evidenziato l’assessore – che rientrano in un’ottica di pianificazione integrata e di risposta concreta alle esigenze infrastrutturali del territorio”.

Non è mancato un approfondimento sul Contratto di fiume per il Noncello, in via di definizione: uno strumento partecipativo e strategico che prevede iniziative e attività finalizzate alla tutela e valorizzazione del corso d’acqua. “La Regione – ha ribadito Scoccimarro – continuerà a garantire il proprio impegno per accompagnare questo percorso, sostenendo le amministrazioni locali e le realtà associative coinvolte”.

Infine, si è discusso della prosecuzione dell’iter già avviato relativo alle aggregazioni societarie tra le aziende di gestione del servizio idrico, con particolare attenzione alla fusione tra Cafc di Udine e HydroGea di Pordenone. “L’Amministrazione regionale – ha assicurato l’esponente dell’Esecutivo Fedriga – continuerà ad affiancare i Comuni coinvolti, promuovendo processi che migliorino l’efficienza, la qualità del servizio e la sostenibilità economica del sistema idrico integrato”.

“Un confronto costruttivo – ha commentato al termine Scoccimarro – che conferma la volontà della Regione di lavorare in sinergia con gli enti locali per costruire un futuro più sostenibile e attento alle esigenze ambientali delle nostre comunità”.