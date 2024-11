Scoccimarro, accordo con Arma carabinieri rafforza vigilanza

“L’accordo di oggi è un nuovo passo avanti nella collaborazione tra istituzioni sia con riguardo alla vigilanza ambientale che all’impegno di tutti per il raggiungimento del green deal con anticipo rispetto agli obiettivi europei. L’investimento di 1,6 milioni di euro di fondi regionali è il segno tangibile della volontà della Regione di mettersi a disposizione dello Stato, così come l’accordo tra Arpa e Carabinieri rafforza la vigilanza e la prevenzione dei comportamenti illegittimi in materia ambientale”.



Così l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha commentato la firma della convenzione tra Regione, Arpa, Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, Provveditorato alle Opere pubbliche e Agenzia del Demanio che definisce alcuni aspetti di collaborazione tra i vari enti.

Nel dettaglio l’accordo, di durata triennale, si articola in due azioni. Da un lato Arpa mette a disposizione la propria competenza per avviare percorsi di formazione e informazione a favore dei Carabinieri delle 109 stazioni dislocate sul territorio, per acquisire e approfondire conoscenze in materia ambientale. In questa attività rientrano anche le competenze del Noava, il Nucleo Operativo per l’Attività di Vigilanza Ambientale.

Dall’altro, la Regione mette a disposizione 1,6 milioni di euro per eseguire opere di efficientamento energetico su edifici prioritari dell’Arma. Le risorse sono equamente ripartite tra l’Agenzia del Demanio (presente la dirigente Adele Camassa) e il Provveditorato alle Opere pubbliche (presente la responsabile Fvg Claudia Gallegati) che seguiranno le procedure di appalto e esecuzione lavori.

La prima svolgerà il ruolo di stazione appaltante per interventi sulle tre sedi principali del Comando provinciale dei Carabinieri di Udine, del Comando provinciale di Gorizia e sul Comando provinciale di Trieste. La seconda seguirà i lavori di efficientamento energetico della caserma “Attilio Basso” sede della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, in viale Venezia a Udine, e della Caserma provinciale di Pordenone.

È stato lo stesso Scoccimarro a fornire i dati di risparmio energetico derivati dagli interventi finanziati dalla Regione: “Complessivamente ogni anno saranno risparmiate 84,56 tonnellate di petrolio equivalente (TEP) e saranno evitate emissioni in atmosfera per 214.338,03 chilogrammi di anidride carbonica; 168,66 chili di biossido di zolfo; 193,08 chili di Nox, ovvero la somma del monossido di azoto e del biossido di azoto; 6,3 chili di polveri”.

Inoltre, a fronte di una spesa per consumi di energia elettrica di oltre 400mila euro all’anno, l’intervento consentirà un risparmio per le amministrazioni beneficiarie di 147mila euro circa all’anno.

“Obiettivo della Regione è stare al fianco dei cittadini e delle imprese e di non indugiare in atteggiamenti vessatori, ma giungere solo come extrema ratio alle sanzioni che per noi sono una sconfitta”, ha chiosato l’assessore.



Come ha evidenziato il comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, generale Gabriele Vitagliano, anche le regioni del Nordest italiano sono interessate da fenomeni allarmanti di violazione delle norme ambientali, in particolare in tema di smaltimento, carico, scarico e abbandono di rifiuti pericolosi che possono provocare danni ambientali irreversibili. I nuovi compiti di vigilanza ambientale in capo ai Carabinieri dal 2015 possono essere rafforzati con la collaborazione di Arpa, anche nell’ottica del rispetto delle normative europee che prevedono la non duplicazione dei controlli ambientali preventivi, di natura amministrativa, nelle imprese, secondo una prassi già adottata dalle Capitanerie di Porto in materia di nautica da diporto.