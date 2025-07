Scoccimarro, attivo portale imprese con autorizzazione Aia

“Un nuovo importante passo per rendere sempre più accessibili, chiari e trasparenti i dati relativi alle autorizzazioni ambientali in Friuli Venezia Giulia. Il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento della direzione Ambiente ha infatti reso disponibile, attraverso la piattaforma webgis EagleFVG, i dati identificativi georeferenziati di tutti gli stabilimenti regionali in possesso di Autorizzazione unica ambientale (Aua). Si tratta di uno strumento innovativo e di immediata consultazione, accessibile a tutti all’indirizzo dal banner dedicato nella sezione Aua del sito istituzionale della Regione”.

Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, sottolineando l’importanza del nuovo portale per garantire una corretta pianificazione dell’iniziativa imprenditoriale nel rispetto per l’ambiente.

L’Autorizzazione unica ambientale è un provvedimento che semplifica e sostituisce diversi titoli abilitativi in materia ambientale, necessari per l’avvio o la prosecuzione di varie tipologie di attività produttive. “In Friuli Venezia Giulia insistono circa 3mila imprese in possesso di questa autorizzazione – ha spiegato Scoccimarro -, pensata per ridurre la burocrazia e al tempo stesso garantire il rispetto di normative fondamentali tra cui, ad esempio, quelle legate alle emissioni in atmosfera, agli scarichi o alla gestione dei rifiuti. Avere un quadro chiaro e aggiornato delle aziende e degli impianti che operano sul territorio con questo tipo di autorizzazione è quindi essenziale, sia per le Amministrazioni pubbliche sia per i cittadini”.

La piattaforma webgis EagleFVG consente di visualizzare su una mappa interattiva gli stabilimenti autorizzati, conoscere dove si trovano e quali sono le attività svolte: è un passo avanti importante verso la trasparenza e la partecipazione. Nel medesimo contesto, è stata aggiornata anche la georeferenziazione degli oltre 200 stabilimenti in Friuli Venezia Giulia soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia), che definisce misure volte a evitare o ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo.

“Questo progetto rientra in una strategia più ampia che stiamo portando avanti per semplificare le procedure amministrative, digitalizzare i processi e offrire strumenti di conoscenza sempre più efficienti – ha aggiunto l’assessore -. La sfida della transizione ecologica passa anche da qui: dalla possibilità per le imprese di avere regole chiare e percorsi autorizzativi più snelli, e per i cittadini di accedere facilmente ai dati che riguardano l’ambiente in cui vivono”.

“La pubblicazione dei dati Aua e Aia in formato georeferenziato su EagleFVG – ha concluso Scoccimarro – è un esempio concreto di come tecnologia, trasparenza e collaborazione tra istituzioni possano fare la differenza. È un tassello di un mosaico più grande, che punta a costruire un Friuli Venezia Giulia più sostenibile, più informato e più attento al valore del proprio patrimonio”.