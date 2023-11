Scoccimarro, chiesto finanziamento nazionale per lago Barcis

“La Giunta regionale ha deliberato di richiedere un finanziamento nazionale per la realizzazione delle infrastrutture utili per lo sghiaiamento del Lago di Barcis, a valere sul Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. Ciò a seguito dello studio di fattibilità che stima un fabbisogno di oltre 80 milioni di euro per la sola realizzazione delle infrastrutture e che fa emergere l’impossibilità, allo stato attuale, nel definire le tipologie di finanziamento e le relative tempistiche”.

È quanto ha affermato oggi in Aula l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, riepilogando le attività in corso per la progettazione e la realizzazione di interventi per lo sghiaiamento del Lago di Barcis, attualmente soggetto a un intenso fenomeno di interramento causato dal progressivo accumulo nel bacino di materiale alluvionale portato a valle dai torrenti.

L’assessore si è soffermato in particolare sul lavoro svolto dal Laboratorio Lago di Barcis istituito nel 2022 con legge regionale. “Il Laboratorio – ha spiegato Scoccimarro – è stato convocato lo scorso 20 giugno con i sindaci dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Montereale Valcellina. I componenti sono stati chiamati a esprimersi in merito all’individuazione di componente esperto da designare quale componente del tavolo tecnico, in rappresentanza dei Comuni medesimi. Il Comune di Barcis, in qualità di Comune designato capofila, ha avviato la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale. La procedura si è conclusa la settimana scorsa e sono in corso i controlli di rito per la stipula del contratto”.