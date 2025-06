Scoccimarro, con Confcommercio positiva sinergia su Cer

“Il percorso verso un modello energetico sostenibile non può essere affrontato da soli, ma richiede l’impegno sinergico di istituzioni, imprese, mondo associativo e cittadinanza. L’iniziativa di Confcommercio Trieste va pertanto accolta con ottimismo, quale contributo a creare una rete capace di generare fiducia e costruire alleanze territoriali solide e trasversali verso un futuro di transizione ecologica”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, intervenendo a Villa Russiz di Capriva del Friuli all’assemblea di Confcommercio Trieste, presieduta dal presidente dell’associazione giuliana, Antonio Paoletti, alla presenza anche del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il presidente di Confcommercio Fvg Gianluca Madriz.

Nel corso dell’assemblea è stata presentata la prima Comunità energetica rinnovabile (Cer) del sistema associativo sul territorio locale, un’iniziativa che mira a sostenere le imprese del terziario, con particolare riguardo ai settori dell’ospitalità, della ristorazione e dei servizi alle strutture della Gdo.

Secondo i dati dell’Osservatorio Energia di Confcommercio i costi dell’energia per il terziario di mercato hanno registrato un aumento del 24% delle bollette a gennaio 2025, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, e del 56% rispetto al 2019.

“Il sistema delle Cer – ha sottolineato l’assessore – garantisce non solo una riduzione dei costi di produzione e una maggiore sostenibilità, ma anche investimenti condivisi tra i soci, a beneficio del territorio, delle fasce più deboli e delle generazioni future”.

Scoccimarro ha ricordato, quindi, l’impegno per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile regionale su area vasta, con la Regione in qualità di socio fondatore e promotore, in collaborazione con Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

“Questa è un’iniziativa necessaria, che ci è imposta anche dall’attuale crisi geopolitica, aggravatasi in questi giorni dal conflitto tra Israele e Iran che già prospetta ulteriori impatti negativi sull’aumento dei costi energetici” ha sottolineato Scoccimarro, aggiungendo che “la Cer regionale si configura come progetto pilota a livello nazionale, complementare a quella di Confcommercio, in quanto avrà la sua prima configurazione nel comune di Spilimbergo, presso la cabina primaria, grazie a un impianto fotovoltaico situato nell’ex sito militare di Istrago e finanziato dall’Amministrazione regionale, con l’ulteriore intento di recuperare ex aree demaniali militari”.

“Le Cer sono un’occasione per ripensare il modo in cui produciamo, condividiamo e utilizziamo l’energia, rendendo la collettività tutta protagonista della transizione. In questo senso va anche l’impegno della Regione nel rendere l’informazione e la formazione sulle tematiche ambientali ed energetiche sempre più capillari, con un numero crescente di attività rivolte a scuole, cittadini, imprese. La Regione vuole essere al fianco dei cittadini nel percorso di transizione energetica” ha concluso Scoccimarro.