Scoccimarro, filiera sostenibile per ristorazione collettiva

“Siamo certi che questo Forum rappresenterà un passo importante nel percorso della Regione volto allo sviluppo di una piattaforma di confronto e di ispirazione per le politiche sostenibili nel territorio regionale. Quest’anno il focus è incentrato sulla ristorazione sostenibile nell’obiettivo di contribuire a consolidare l’approccio ai ‘criteri ambientali minimi’ nelle filiere regionali, non come un semplice adempimento normativo ma come una vera e propria opportunità di trasformazione del nostro sistema alimentare e del nostro modello di sviluppo”.

Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, partecipando alla prima delle due giornate del Forum regionale degli Acquisti verdi che quest’anno è incentrato sulla ristorazione collettiva sostenibile nelle politiche territoriali. L’evento digitale organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Fondazione Ecosistemi, nell’edizione 2024 rappresenta una tappa importante del percorso formativo e informativo previsto dalle attività in corso di svolgimento del nuovo Piano di azione regionale per gli acquisti verdi 2022 – 2024.

“Il tema che sarà dibattuto in queste due giornate – ha proseguito Scoccimarro – non solo si inserisce pienamente nel nostro progetto di sostenibilità, ma va a toccare la qualità della vita dei cittadini e le politiche del nostro territorio in maniera diretta e incisiva. Il sistema dei Criteri ambientali minimi della ristorazione collettiva è uno strumento che permette di portare innovazione e responsabilità nei servizi di ristorazione, ponendo attenzione non solo alla riduzione dell’impatto ambientale, ma anche alla promozione di filiere locali, al miglioramento della qualità nutrizionale e alla valorizzazione del territorio”.

L’assessore nel suo intervento ha rimarcato: “È per questo che è importante e necessario che si sviluppino reti collaborative tra istituzioni, imprese e operatori con l’obiettivo di costruire una catena di valore sostenibile, dalla produzione alla distribuzione, con impatti positivi su ambiente, economia e salute dei nostri cittadini. Gli acquisti verdi – he evidenziato l’esponente della Giunta regionale – non sono solo una scelta ecologica, ma rappresentano una vera e propria opportunità di crescita per le nostre imprese locali e per l’intera economia regionale. Nel rispetto – ha concluso Scoccimarro – di tutte le dimensioni della sostenibilità e nella consapevolezza del dovere che abbiamo nei confronti delle generazioni future”.