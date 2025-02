Scoccimarro, nuovo protocollo potenzia controlli marittimi

“Il protocollo siglato oggi segue altri accordi stretti in precedenza con altre Forze dell’ordine per potenziare gli accertamenti in tema di vigilanza ambientale territoriale che sono di competenza della Regione. Si tratta di un patto importante che prevede un finanziamento di 200mila euro alla Direzione marittima che potranno essere utilizzati per acquisire strumentazioni di ultima generazione per il controllo e la tutela del nostro mare a 360 gradi. Elemento caratterizzante questa convenzione anche lo scambio di informazioni, essenziale per migliorare l’efficacia degli interventi e per evitare inutili duplicazioni nelle verifiche con una indubbia riduzione dei costi pubblici e privati”.

Lo ha affermato questa mattina a Trieste l’assessore alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro in occasione della firma del protocollo d’Intesa tra Regione, Arpa Fvg e Direzione Marittima di Trieste – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.

“I sottoscrittori di questo protocollo – ha spiegato Scoccimarro – si impegnano a svolgere le rispettive attività di vigilanza, favorendo però lo scambio reciproco di informazioni e di dati in proprio possesso, non tutelati da specifici vincoli di riservatezza”.

“Potranno inoltre – ha aggiunto l’assessore – organizzare e partecipare attivamente a momenti di formazione, aggiornamento e approfondimento al fine di perseguire una conoscenza giuridica e amministrativa condivisa, oltre alla più ampia uniformità interpretativa della normativa vigente in tema di tutela ambientale”.

“Con le risorse messe a disposizione – ha ricordato Scoccimarro -, la Direzione marittima potrà supportare la Regione nel miglioramento della gestione dell’attività di controllo anche con funzioni preventive rispetto le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nazionale e internazionale”.

Nel corso del suo intervento l’esponente della Giunta Fedriga ha sottolineato quanto questa sinergia presenti una duplice valenza. “Da una parte salvaguardiamo l’ecosistema che dobbiamo consegnare alle future generazioni e dall’altra – ha concluso Scoccimarro – garantiamo una maggiore equità ai nostri cittadini e alle aziende che rispettano le normative e investono nella sostenibilità delle proprie attività”.