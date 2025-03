Scoccimarro, ok Giunta a bilancio preventivo Arpa Fvg

È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, il programma delle attività e del bilancio preventivo di Arpa Fvg per il 2025 (con un finanziamento regionale di 23,5 milioni di euro) e per il triennio 2025-27.

Nel comunicare il provvedimento, Scoccimarro ha rimarcato che la Regione “crede profondamente nel ruolo che l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente svolge quotidianamente a servizio del territorio. Arpa Fvg – ha dichiarato l’assessore – non è solo un presidio tecnico-scientifico fondamentale per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente, ma rappresenta anche un punto di riferimento nell’educazione ambientale, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni”.

L’esponente dell’esecutivo ha evidenziato come lavorare con i giovani significhi “investire nel futuro della nostra comunità, contribuendo a formare cittadini consapevoli, responsabili e attenti alla sostenibilità ambientale. È in questa direzione che continueremo a sostenere e rafforzare le progettualità educative di Arpa, nella convinzione che la cultura ambientale debba diventare patrimonio condiviso di tutta la società”.