Scoccimarro, Regione vicina a Confcommercio nelle sfide 2025

“Per la prima volta dopo quarant’anni partecipo a ‘Buon anno Trieste’ da non iscritto: il mondo è cambiato, l’approccio al mondo del commercio è cambiato, e come Regione dobbiamo mettere in grado le imprese di essere competitive, ma sempre con il faro della sostenibilità quando il tema è il sostegno pubblico ad investimenti privati”.

Lo commenta l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro a margine della 43esima edizione dello storico appuntamento annuale organizzato dalla Confcommercio di Trieste “Buon anno Trieste”, che ha visto ieri sera protagonista la Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG e il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza a Azzurra Associazione Malattie Rare ODV e ai Reparti di oncologia e ematologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste.

“Oggi più che mai – ha aggiunto Scoccimarro – c’è bisogno di istituzioni come Confcommercio che accompagnino in questa transizione verso il futuro che ha cambiato completamente i paradigmi del passato. La Regione sarà al suo fianco e il mio assessorato, con cui sono stati affrontati i temi della transizione energetica ed ecologica, è altrettanto vicino. Se tutti faranno la propria parte riusciremo a ottenere il migliore risultato per la nostra economia, il territorio e la società in generale.