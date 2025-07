Scoccimarro, test Arpa certificano elevata qualità mare Fvg

“Grazie al costante monitoraggio eseguito dai tecnici di Arpa Fvg garantiamo la qualità delle acque del golfo di Trieste che non presentano alcun problema. Questa attività è fondamentale per verificare anche la fioritura di microalghe potenzialmente tossiche, un fenomeno legato a determinate condizioni climatiche e alle temperature particolarmente elevate. I rari episodi registrati negli anni passati, che si sono risolti in brevissimo tempo, non hanno comunque mai provocato problemi di carattere sanitario”.

Lo ha affermato oggi a Sistiana l’assessore alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro a conclusione dell’odierna campagna di campionamenti in mare eseguita dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia.

“Il monitoraggio sulla presenza della microalga Ostreopsis cfr. ovata viene effettuato ogni 15 giorni lungo le nostre coste ed è parte del Piano di sorveglianza per la balneazione. L’obiettivo – ha spiegato Scoccimarro – è valutare la presenza di questa alga e altre microalghe potenzialmente tossiche che potrebbero avere impatti igienico-sanitari che fortunatamente non sono mai stati registrati”.

Nel corso della presentazione della campagna è emerso che le aree maggiormente sotto controllo sono quelle di Muggia, Barcola, Sistiana e Canovella De’ Zoppoli.

“Possiamo affermare con soddisfazione che la qualità delle nostre acque è sempre molto elevata. Questo è uno dei numerosi controlli realizzati da Arpa Fvg che poi – ha concluso l’assessore – vengono messi in rete a disposizione dei cittadini del Friuli Venezia Giulia e dei tanti turisti che affollano le nostre località di mare”.