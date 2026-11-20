La scomparsa dell’ultimo presidente dell’allora BCC di San Giorgio e Meduno, già Presidente della Cassa Rurale di San Giorgio, Luigi Luchini, ci colpisce profondamente e ci lascia un sentimento di grande commozione. Solo dieci giorni fa avevamo avuto il privilegio di averlo nostro ospite a Meduno, in occasione delle celebrazioni per i 135 anni della Banca, e il suo intervento, la sua testimonianza e il suo esempio rappresentavano un legame prezioso con la nostra storia, con le radici della cooperazione e con i valori che continuano a guidarci.

Le sue parole sui dipendenti – “Abbiamo sempre avuto degli ottimi dipendenti, perché i dipendenti erano il nostro capitale” – restituiscono con straordinaria semplicità e profondità il senso di una visione che non ha perso attualità: una banca fatta di persone, di relazioni, di fiducia e di comunità.

Luigi Luchini ha rappresentato una figura importante nella storia del credito cooperativo del nostro territorio, custodendo con passione e generosità la memoria di un percorso costruito attraverso il lavoro, la vicinanza alle comunità e la capacità di guardare al futuro senza dimenticare le proprie origini.

Il suo esempio rimarrà un patrimonio per tutti noi e per Banca 360 FVG. A nome del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale e i Collaboratori tutti di Banca 360 FVG esprimiamo ai familiari le più sentite condoglianze e un abbraccio sincero.