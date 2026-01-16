  • Aiello del Friuli
venerdì 16 Gennaio 2026
Sconti carburante, come cambia il sistema dal primo febbraio

Addio graduale alle storiche tessere fisiche, debutta il qr code e sanzioni più pesanti per i 'furbetti'
Alessandra Salvatori
Autore: Alessandra Salvatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Addio alle storiche tessere fisiche per lo sconto, obbligo dell’uso esclusivo del qr code a partire dal primo gennaio 2027 e inasprimento delle sanzioni per cittadini e benzinai che trasgrediranno le regole.

Sono le principali novità introdotte dal disegno di legge 65 sui carburanti agevolati, approvato dal Consiglio regionale con i soli voti della maggioranza e senza l’inserimento di un emendamento, inizialmente annunciato dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, sull’impiego dei medici in pensioni.

Quanto ai carburanti, viene confermato l’impianto della legge regionale 14 del 2010. Ma ci sono alcune novità.

Intanto niente più microchip: tessere fisiche e pos vengono sostituiti dagli smartphone, con due distinte app, una per i clienti, l’altra per i gestori. Lato utenti, l’applicazione genera un qr code da mostrare per ottenere lo sconto. I cittadini possono chiedere il qr code tramite il portare regionale delle domande online, oppure agli Urp dei quattro capoluoghi regionali e di Tolmezzo.

La normativa inasprisce le multe per il contrasto ai furbetti: sono previste sanzioni fino a 400 euro per chi usa il qr code per il rifornimento ad un mezzo diverso da quello registrato e fino a 2mila euro per i gestori, con la sospensione dell’abilitazione sull’app fino a 90 giorni, in caso di dolo.

Il nuovo sistema digitale, già parzialmente in uso, diventerà lo standard dal primo febbraio. Per tutto il 2026 sarà possibile utilizzare sia il qr code che la vecchia tessera.

Sempre dal primo febbraio attuazione della normativa e gestione passeranno dalle Camere di Commercio alla Regione.

