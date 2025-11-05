Scontro e poi apertura fra Monfalcone e Fincantieri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima lo scontro e poi timide aperture di dialogo fra il Comune di Monfalcone e la Fincantieri sulla presenza del colosso navalmeccanico in città.

Alla mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale che due giorni fa ha sollecitato una radicale inversione di rotta della Fincantieri nella gestione della sua presenza sul territorio, ha risposto l’amministratore delegato del gruppo, Pierroberto Folgiero, con una lettera aperta alla città di Monfalcone pubblicata oggi sui quotidiani Il Piccolo e Messaggero Veneto.

Senza mezzi termini, Folgiero parla di “attacchi strumentali a chi dà lavoro e futuro” e afferma che “Fincantieri conosce il proprio “modello produttivo” meglio di qualunque assessore”. Il gruppo – ricorda – crea tre miliardi Pil in Friuli Venezia Giulia” e, non senza polemica, aggiunge che a Monfalcone “c’è chi vuole spiegare alla Fincantieri come si costruisce una nave”. Folgiero, infine, sottolinea con forza che il gruppo prende molto sul serio l’impatto su Monfalcone” per il quale ha messo in atto decine di iniziative.

Pronta, stamattina la replica dell’europarlamentare della Lega, Annamaria Cisint, che conferma le posizioni del consiglio comunale ma apre a una possibilità di dialogo.