Una in B tra Empoli, Udinese e Frosinone: gli investimenti per restare A

A 90 minuti dal termine della stagione, sono rimasti in tre a cercare di evitare l’ultimo posto che porta alla B. Empoli (33 punti), Udinese (34) e Frosinone (35): una di loro, probabilmente domenica sera, saluterà la A. Il calendario prevede alle 20,45 di domenica in contemporanea Empoli-Roma e Frosinone-Udinese. A questo punto, la parola passa al campo.

Ma quanto hanno investito le proprietà Corsi, Pozzo e Stirpe a inizio stagione per cercare di ottenere la salvezza?

Vediamo alcune cifre:

VALORE ROSA (dati Transfermarkt)

Empoli 68,60 milioni

Udinese 135,70

Frosinone 103,50

BILANCIO MERCATO (dati Transfermarkt)

Empoli entrate 59 ml spese 10,40 (+48,60)

Udinese entrate 34,59 spese 28,25 (+6,34)

Frosinone entrate 9,25 spese 2,80 (+6,45)

MONTE INGAGGI LORDO (fonte Sky)

Empoli 28,57 milioni (16esimo in A) Kovalenko (2,56) il più pagato

Udinese 26,24 milioni (17esimo in A) Thauvin (2,31) il più pagato

Frosinone 19,7 milioni (19esimo in A) Mazzitelli (2,59) il più pagato

Ad una giornata dal termine del campionato, i bookmakers (fonte Superscommesse.it) propongono queste quote retrocessione:

Empoli 1,80

Udinese 2,50

Frosinone 5,50