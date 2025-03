Scontro tra camion e cisterna carica di Gpl in A4

Un incidente si è verificato alle 10:40 sull’autostrada A4 (Venezia-Trieste), nel tratto compreso tra San Stino e Cessalto, al chilometro 434 in direzione Venezia, nel territorio di Cessalto. Il sinistro, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, ha coinvolto un mezzo pesante e una cisterna. In seguito all’incidente, si è verificata una fuoriuscita di GPL dalla cisterna, motivo per cui Autostrade Alto Adriatico ha immediatamente chiuso, a scopo precauzionale, i tratti tra San Stino e Cessalto in direzione Venezia e tra San Donà e San Stino in direzione Trieste.

La situazione è tornata alla normalità alle 13:45, quando il personale di Autostrade Alto Adriatico, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso meccanico hanno concluso le operazioni. Al termine di un’accurata indagine tecnica, è stato accertato che non vi erano più rischi di fuoriuscita di GPL dalla cisterna. Pertanto, poco dopo le 13:00, è stato riaperto il tratto tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste, precedentemente chiuso per motivi di sicurezza.

Contemporaneamente, sono stati rimossi i due mezzi incidentati. Attualmente, non si registrano problemi alla circolazione in direzione Trieste, mentre permangono code tra Latisana e il nodo di Portogruaro in direzione Venezia.