Scoperte due discariche abusive a Muggia, sequestrati 67 veicoli

Due discariche abusive con 67 veicoli in stato di abbandono sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza a Muggia. Le aree, di proprietà di una società dedita al commercio di automobili, erano utilizzate per lo stoccaggio illecito di mezzi privi di parti essenziali e mai bonificati dai materiali inquinanti. Alcuni di questi, lasciati per anni esposti alle intemperie, erano ormai inglobati dalla vegetazione circostante.

Le condizioni dei veicoli rappresentavano un grave rischio per l’ambiente. L’alternarsi delle stagioni ha progressivamente deteriorato le strutture e i componenti dei mezzi, aumentando la possibilità di dispersione di oli esausti e altri liquidi tossici nel suolo e nelle falde acquifere, con potenziali conseguenze per la salute umana e animale.

Il legale rappresentante della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Trieste per gestione illecita di rifiuti pericolosi, in quanto le aree sequestrate erano state adibite a discarica abusiva senza alcuna autorizzazione.