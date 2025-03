Scriptorium Foroiuliense e il liceo Sello realizzeranno l’albo d’onore dell’ambasciata italiana a Washington

Il progetto è frutto dei molteplici rapporti che la Fondazione Scriptorium Foroiuliense intrattiene all’Estero. Negli anni la FSF ha creato una rete di collaborazioni mondiale con: Università, Biblioteche, Istituti di Cultura, Ambasciate, Fondazioni e Musei, e già in passato tutto questo Know How era servito per rappresentare il Friuli e l’Italia in progetti molto importanti.

Con l’Ambasciata di Washington i rapporti risalgono al 2022, quando il Sodalizio Sandanielese, sotto l’egida dall’Ambasciata stessa, aveva donato una copia della Bibbia di Gutenberg al Museo della Bibbia di Washington. Con il passare degli anni si sono mantenuti i rapporti e quest’anno si è deciso di realizzare un manufatto che potesse essere esposto permanentemente in Ambasciata.

Una delle attività più frequenti della FSF è proprio quella di realizzare gli Albi d’Oro e Libri d’Onore per diversi Enti tra i quali, Prefetture, Questure, Nave Vespucci, Nave Palinuro, Stati Maggiore, ecc. e da qui è nata l’idea di realizzare un Albo d’oro ed un Libro d’Onore per une della Ambasciate Italiane più importanti al mondo.

Le sapienti mani delle maestranze della Fondazione hanno già realizzato il Libro d’Onore, mentre per la realizzazione dell’Albo d’Oro, si è subito concretizzata una nuova joint venture tra Fondazione Scriptorium Foroiuliense ed il Liceo Artistico Sello di Udine.

Racconta il Presidente dello Scriptorium – Roberto Giurano: “Circa due mesi fa ho contattato telefonicamente la Dirigente del Liceo Sello, che subito mi ha dato udienza e durante la quale ho avuto modo di esporre il progetto che subito è stato accolto. Il Liceo Artistico Sello è una Eccellenza del Friuli, con il quale già in passato abbiamo avuto modo di collaborare a seguito di un PON. Il progetto prevede che la FSF realizzi la carta fatta a mano e successivamente rediga la parte scriptoria del manufatto, mentre i ragazzi del Liceo Sello coadiuvati dai loro insegnanti, ne realizzeranno la parte ornata. Il lavoro sarà ultimato entro giugno 2025 e successivamente verrà consegnato ufficialmente a Washington”.

La Dirigente del Liceo Artistico Sello, Rossella Rizzatto: “Ringrazio il Presidente della Fondazione, Roberto Giurano, per aver coinvolto in questo rilevante progetto di integrazione le competenze dell’indirizzo delle arti grafiche e figurative e le note capacità dei professionisti della Fondazione nella realizzazione della parte ornata dell’Albo d’oro. L’alleanza con il territorio e la costruzione della filiera risulta per noi didatticamente strategica affinché i ragazzi raggiungano i migliori obiettivi negli apprendimenti”.

Per la realizzazione di questo Progetto si è sottoscritta una Convenzione ad hoc tra Fondazione Scriptorium ed il Liceo Sello e visti i molteplici Progetti di tiratura Internazionale che FSF ha in atto, non è escluso che in futuro tale collaborazione possa essere ampliata.