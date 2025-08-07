Scuola: dalla regione 4,5 milioni di euro per le ore del personale

GUARDA IL VIDEO Oltre 13 mila ore che vanno a coprire i bisogni dei ragazzi con disabilità, fino all’insegnamento delle lingue. La Regione con l’assessore alla Scuola Alessia Rosolen ha voluto presentare il pacchetto di interventi da 4,5milioni di euro a sostegno degli studenti del Friuli Venezia Giulia.

Sul fronte del personale docente, la direttrice dell’ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame, ha confermato che sono stati nominati 839 docenti che dovrebbero salire a 954 con le graduatorie di agosto, un risultato importante che eviterà balletti di supplenti tra settembre e dicembre nelle classi del territorio.

Ora però è emerso un nuovo problema sulle gare sopra soglia con l’Anac che ha bloccato le sette scuole appaltanti per i nuovi laboratori Pnrr, viaggi di istruzioni e servizi per 17 milioni di euro. L’ufficio scolastico non è ancora pronto perché non ha ancora la qualifica e in questo senso arriverà in aiuto la regione con gli assessori Sebastiano Callari e Alessia Rosolen.