Scuola di Corva: i lavori procedono speditamente

Lo scorso 18 marzo la Task Force Friuli Venezia Giulia per l’Edilizia Scolastica, che controlla il buon andamento delle opere finanziate dalla Regione, ha effettuato una verifica dello stato di attuazione del cantiere della Scuola Armando Diaz di Corva e hanno dato riscontro positivo rispetto all’avanzamento dei lavori che è in linea alle previsioni e non presenta nessuna criticità.

“Il cantiere della scuola di Corva è uno fra i più importanti del 2025 e seguiamo il suo monitoraggio con gli uffici con particolare attenzione –afferma il Sindaco Massimo Piccini – finora sono stati spesi 1.400.000 euro sui 3.300.000 previsti per il completamento della scuola. Sono stati completati i sotto fondi del piano terra e si è arrivati al tetto. Confidiamo nel bel tempo per terminare entro il mese la copertura. Mancano ancora i serramenti, gli impianti del piano terra e anche il primo piano deve essere completato. Al momento però il procedere dei lavori è in linea con la scadenza del rendiconto prevista per giugno 2026.

L’idea alla base del progetto è molto moderna, improntata all’accoglienza e alla fruibilità. In prospettiva Corva avrà una scuola d’avanguardia, un elemento qualificante per l’intera frazione e attrattivo per le famiglie, non solo quelle del nostro Comune. Il nuovo edificio sarà colorato e punterà sull’innovazione digitale, fornendo fra l’altro un’aula informatica. Non mancherà un’aula per attività integrative al servizio di alunni con esigenze specifiche. Dal punto di vista architettonico, verrà garantito un opportuno dialogo urbanistico con la palestra recentemente ristrutturata. Un innovativo sistema impiantistico, inoltre, garantirà la sicurezza e efficienza energetica. Particolare cura verrà posta nella scelta e nella distribuzione dei colori, per connotare attraverso di essi la funzionalità degli spazi e per caratterizzare le diverse aree, in modo da creare spazi confortevoli e piacevoli per un apprendimento quanto più possibile armonioso e sereno.

Sull’edilizia scolastica abbiamo fatto investimenti importanti, finanziati tramite contributi regionali, ministeriali e fondi propri, proprio per rinnovare le strutture scolastiche comunali e adeguarle alle norme per offrire spazi consoni allo svolgimento dell’attività formativa. Un ringraziamento particolare per i risultati che stiamo avendo anche in ambito di edilizia scolastica va ai miei colleghi della giunta, oltre che agli uffici comunali, in particolare il settore dei lavori pubblici e il suo responsabile, l’ingegner Mattiuzzi, che in questi mesi stanno permettendo di chiudere opere significative e di aprire altrettanti cantieri fondamentali per la nostra Città.”