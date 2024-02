Scuola: firmato protocollo di intesa

È stato firmato oggi un protocollo di intesa tra il Consiglio regionale e l’Ufficio scolastico della regione Fvg. L’obiettivo è quello di promuovere una collaborazione attiva e proficua tra il Cr e l’Usr per l’elaborazione di progetti, iniziative ed eventi di carattere sociale e culturale destinati agli studenti di ogni ordine e grado del Fvg.

“Nella scorsa legislatura – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin – ho avuto modo di apprezzare l’attuazione del protocollo di intesa e ho riscontrato una partecipazione molto attiva da parte degli studenti, che hanno anche avanzato delle valide proposte, come quella dell’abbattimento del costo del trasporto pubblico locale scolastico”.

“Talvolta – ha proseguito il massimo rappresentante dell’Assemblea legislativa – le idee dei giovani trovano riscontro nell’attività della politica o sono da stimolo alla politica stessa per agire”.

Il protocollo, siglato per la prima volta nel 2017, ha annoverato negli anni, tra le varie iniziative, anche quella di Studenti in Aula. “Un’occasione – come ha tenuto a sottolineare Bordin – per far sì che i giovani possano capire meglio il funzionamento del Consiglio regionale, avvicinandosi al mondo delle istituzioni”.

Il presidente del Consiglio ha poi sottolineato l’importanza della sinergia tra mondo scolastico, istituzionale e familiare. “Il nostro compito – ha detto – è anche quello di trasmettere ai ragazzi non solo quali siano i loro diritti, ma anche i loro doveri per vivere in una società migliore. Il futuro della nostra Regione sono i giovani che, un domani, avranno la responsabilità di fare delle scelte”.

“I giovani – ha ribadito Daniela Beltrame, direttore generale dell’Usr – hanno bisogno di prove di realtà, e avere la possibilità di entrare in Aula consente loro di avere un’idea meno astratta della politica e di metterli di fronte ai problemi concreti”. “Siamo felici di poter rinnovare questa collaborazione tra il mondo della scuola e il mondo delle istituzioni – ha concluso Beltrame -. Il Consiglio regionale è espressione di democrazia e stimolo al dibattito culturale nella società”.