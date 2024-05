Scuola: Regione, Bonus psicologo misura strutturale per studenti

Con la legge di stabilità 2024 la Giunta regionale ha reso strutturale la misura del Bonus psicologo studenti Fvg, finanziato con uno stanziamento complessivo di 1 milione e 500mila euro per il triennio 2024-2026. L’iniziativa si inserisce nel novero delle numerose attività che la Regione, tramite l’Ardis, mette in campo per garantire il diritto allo studio. Diffondere la conoscenza di questi strumenti è fondamentale affinché le famiglie possano cogliere a pieno le opportunità offerte dal territorio.

È, in sintesi, il messaggio portato dall’assessore regionale all’Istruzione alla videoconferenza di presentazione del Bonus psicologo studenti Fvg 2024, il progetto rivolto agli studenti fino ai 24 anni di età residenti in Friuli Venezia Giulia e attuato tramite l’azione coordinata di Regione, Ufficio scolastico regionale, Associazione regionale per il diritto allo studio (Ardis) e Ordine regionale degli psicologi. Finalità dell’iniziativa il sostegno agli studenti e ai genitori chiamati a fronteggiare eventuali situazioni di disagio o malessere psico-fisico dei propri figli, mediante attività di supporto e specifiche consulenze con professionisti del settore.

Il bando copre per il 90 percento (225 euro su 250) le spese di 5 colloqui con uno psicologo specialista accreditato, scelto dal richiedente dall’elenco presente sul sito dell’Ardis. Possono beneficiare del bonus – una volta all’anno e per un massimo di due volte all’interno dello stesso ciclo d’istruzione – i nuclei familiari che comprendano al loro interno studenti residenti in Friuli Venezia Giulia iscritti alla scuola secondaria di secondo grado e, da quest’anno, anche alla scuola primo grado e al sistema di Istruzione e formazione professionale (Iefp).

Le domande possono essere presentate da parte della famiglia o dello studente maggiorenne entro il 14 novembre 2024, utilizzando l’apposito link alla pagina web www.ardis.fvg.it. Dal 27 maggio al 18 dicembre sarà invece possibile effettuare un colloquio gratuito con lo psicologo Ardis, al termine del quale il beneficiario riceve il Bonus psicologo e sceglierà successivamente il professionista con cui effettuare il ciclo di sedute previste.