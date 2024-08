Scuola, Uil chiede piano straordinario

“Trentacinque unità del personale Ata vengono tolti alle scuole del Friuli Venezia Giulia e non saranno sostituiti”. E’ la denuncia del segretario generale regionale della UIL Scuola, Ugo Previti, in merito al decreto legge che si occupa, tra l’altro, dell’avvio del prossimo anno scolastico. Tra le disposizioni, lo spostamento di personale tecnico-amministrativo dagli istituti per destinarlo alle amministrazioni periferiche, come uffici scolastici e provinciali. Un intervento definito peggiorativo dal sindacalista, frutto di scelte ragionieristiche per fare cassa che va ad alimentare la situazione di precarietà e di difficoltà che vivono le scuole. Questo a fronte di una richiesta della Uil scuola di un piano straordinario di immissioni in ruolo per gli ATA su tutti gli 800 posti vacanti e disponibili, ora coperti da supplenze. “Invece di stabilizzare i supplenti, il ministero del Merito tappa i propri buchi”, conclude Previti.